Confira a íntegra da semifinal entre São Paulo e Racing Louisville pela The Women’s Cup

O São Paulo foi derrotado pelo Racing Louisville, dos Estados Unidos, nos pênaltis, neste sábado (19), na estreia do The Women's Cup . Em partida na Arena Barueri, em São Paulo, o tricolor paulista perdeu por 4 a 2 nas penalidades após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e disputará o terceiro lugar.



A RECORD NEWS transmite, ao vivo e com exclusividade em TV aberta, a outra semifinal, entre Palmeiras e Pachuca, neste domingo (20), e a disputa do terceiro lugar e a final, ambas na quinta-feira (24).