São Paulo perde nos pênaltis para o Racing Louisville na semifinal da The Women’s Cup; veja os gols

Na primeira semifinal do torneio amistoso de futebol feminino The Women’s Cup , o Racing Louisville derrotou o São Paulo nos pênaltis, neste sábado (19). O gol das norte-americanas saiu nos 15 minutos iniciais da partida, marcado por Savannah DeMelo.



No início do segundo tempo, Bruna Calderan cruzou, Giovana Crivelari cabeceou e, após a defesa da goleira, aproveitou o rebote para marcar o gol do time paulista. O jogo foi para as penalidades após o empate no tempo regulamentar. O Racing Louisville converteu quatro chutes a gol, enquanto o São Paulo, apenas dois.



As norte-americanas disputam a final da competição na quinta-feira (24), e as paulistas disputam, no mesmo dia, o terceiro lugar. Os clubes adversários de cada uma das partidas será definido no jogo entre Palmeiras e Pachuca, do México, que acontece neste domingo (20).