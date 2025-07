Brasil irá sediar a The Women's Cup pela primeira vez e contará com a transmissão da RECORD NEWS

A competição The Women’s Cup será disputada pela primeira vez no Brasil e contará com a transmissão exclusiva da RECORD NEWS pela TV aberta. O campeonato será jogado inteiramente na Arena Barueri e conta com Palmeiras e São Paulo representando o Brasil, enquanto Pachuca, do México, e Racing Louisville, dos Estados Unidos, são os representantes internacionais.



A The Women’s Cup começa já começa na semifinal com a disputa entre o São Paulo e Racing, às 17h do sábado (19), enquanto Palmeiras e Pachuca se encontram no domingo (20) também às 17h. A final será disputada na quinta-feira (24), às 20h, depois do confronto de terceiro lugar às 18h.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.