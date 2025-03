Ucrânia ataque base aérea russa que possui capacidade nuclear Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h08 ) twitter

Nesta quinta-feira (20), a Ucrânia realizou um ataque com drones contra uma base de bombardeiros estratégicos na Rússia. A investida gerou uma grande coluna de fumaça, visível a quilômetros de distância. O alvo foi a base localizada em Engels, cidade no sudoeste da Rússia, a aproximadamente 700 km da linha de frente do conflito. Esse foi um dos ataques ucranianos mais distantes da fronteira desde o início da guerra, que já se estende por mais de três anos.

