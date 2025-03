Usuários do iPhone ficam de fora do Pix por aproximação Record News|Do canal Record News no YouTube 28/02/2025 - 22h30 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h23 ) twitter

Os pagamentos via Pix podem ser realizados por aproximação a partir desta sexta-feira (28). A funcionalidade está disponível para usuários dos produtos do Google e aparelhos Android, que tenham conta em instituições participantes do Open Finance. Os usuários de iPhone ainda não tem previsão para receber a função, isso porque a Apple ainda não solicitou licença para operar a nova modalidade de pagamento.

