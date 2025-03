Vídeo: lancha pega fogo e fica completamente destruída no Paraná. 📲 #RecordNews #Shorts Record News|Do canal Record News no YouTube 03/03/2025 - 20h15 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h18 ) twitter

Uma lancha pegou fogo e ficou completamente destruída enquanto navegava perto do ponto de embarque para a Ilha do Mel, no litoral no Paraná, neste domingo (2). As chamas foram controladas pelos bombeiros, que chegaram rapidamente ao local. De acordo com testemunhas, todos os tripulantes da embarcação conseguiram sair a tempo e escaparam sem ferimentos. As causas do incêndio estão sendo investigadas. 📲 #RecordNews