20 milhões de brasileiros deixaram o quadro de insegurança alimentar em 2023

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pesquisa do Instituto Fome Zero constatou que, no ano passado, cerca de 20 milhões de brasileiros deixaram o quadro de insegurança alimentar moderada ou grave. O estudo mostra que os fatores cruciais para essa mudança foram o aumento real no rendimento dos trabalhadores, a recomposição do Bolsa Família e a melhora no mercado de trabalho.