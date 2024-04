Acordo entre Mercosul e União Europeia deve avançar apenas no segundo semestre Especialista cita eleições parlamentares como entrave para a assinatura do tratado

Entre as pautas discutidas durante a vinda do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil está o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia, negociado há mais de 20 anos. O pacto tem forte rejeição por parte dos produtores franceses, que não querem concorrência. "Acredito que as tratativas devem ser retomadas no segundo semestre, após as eleições do parlamento europeu", diz o professor de relações internacionais Bruno Pasquarelli.