Acidente de trânsito deixa mais de 20 mortos no Afeganistão

Um trágico acidente de trânsito terminou com 21 mortos no Afeganistão, no último domingo (17). De acordo com a polícia, uma moto se chocou contra um ônibus, que acabou perdendo o controle e bateu em um caminhão-tanque. Após a colisão, os veículos pegaram fogo, deixando mais de 20 pessoas mortas e outras 38 feridas. As vítimas foram levadas a hospitais da região.