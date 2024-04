Alerj aprova lei de isenção parcial do imposto sobre veículos para pessoas com deficiência O projeto agora é encaminhado para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (14), o projeto de lei de isenção parcial do imposto sobre veículos novos de até R$ 120 mil. Porém, a ação só valerá para pessoas com deficiência, autismo e síndrome de down. Agora, os carros que vão até R$ 70 mil irão ter a isenção total do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), conforme ocorre desde 2013. Mas, para os veículos de R$ 70 até R$ 120 mil, a diferença terá que ser paga.