Alimentação saudável é o melhor caminho para prevenção de doenças, alerta nutricionista

Para reforçar a imunidade e evitar problemas de saúde, muitas pessoas estão investindo em frutas e verduras na feira. Segundo a nutricionista Liliane Rocha, a melhor opção para combater doenças são hortaliças mais escuras, como rúcula, agrião, couve e espinafre, devido à quantidade de vitamina C e ferro. Já as frutas recomendadas pela especialista são as cítricas, como laranja, kiwi, acerola e tangerina.