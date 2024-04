Alto contraste

O atual ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, foi eleito para o cargo de primeiro-ministro do país. As eleições foram realizadas há um mês, mas resultados foram divulgados apenas nesta quarta-feira (20). Os candidatos derrotados já haviam afirmado que houve fraude no processo eleitoral e disseram que questionariam o resultado.