Artista cria murais com tampas de garrafa de plástico para incentivar a preservação da natureza Venezuelano aproveita materiais que são retirados do fundo do mar com uma técnica chamada pontilhismo

Um artista venezuelano usa tampinhas de garrafa de plástico retiradas do fundo do mar para criar murais e, assim, incentivar a preservação do meio ambiente. Com a técnica, chamada de pontilhismo, ele faz releituras de quadros famosos. As obras já foram expostas em museus e o artista virou até professor sobre o assunto.