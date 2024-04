Alto contraste

O grupo terrorista islamita Al Shabab atacou um hotel na capital da Somália, Mogadíscio. A polícia informou que a situação foi controlada somente quando todos os membros foram abatidos, após mais de 13 horas de cerco.

Agora, as autoridades realizam investigações e operações de controle, já que o grupo é envolvido com a Al-Qaeda. O número de vítimas segue incerto, com testemunhas afirmando que os autores do ataque estavam atirando sem alvos estabelecidos.