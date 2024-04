Aumento nas internações por bronquiolite preocupa; veja como se prevenir Segundo o Ministério da Saúde, houve um crescimento de até 35% entre 2022 e 2023, no Sudeste, no Sul e no Distrito Federal

As internações por bronquiolite aumentaram em todo o Brasil e vêm preocupando a população. De acordo com o Ministério da Saúde, nas regiões Sudeste, Sul e no Distrito Federal, os casos entre 2022 e 2023 aumentaram até 35%. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri reafirmou a importância de lavar bem as mãos e usar máscara quando estiver doente para evitar a disseminação do vírus.