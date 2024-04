Autoridades apostam no plantio de pistache em região árida da França

Alto contraste

Devido à falta de chuva, as autoridades têm investido no cultivo de pistache no sudoeste da França. A planta não exige muita água e consegue se adaptar a qualquer cenário. A iniciativa veio do sindicato agrícola local, que em uma manhã, realizou o plantio de 80 pés. Segundo a organização, o cultivo visa enfrentar três desafios, encontrar uma cultura que se adapta a climas secos, diversificar as culturas para proporcionar renda adicional aos agricultores e reinvestir em terrenos baldios que são mais vulneráveis a incêndios.