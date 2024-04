Brasil exporta mais de 397 mil toneladas de frango em fevereiro, o maior nível desde 2020 Segundo pesquisa de associação do setor, esse nível é 4,7% maior do que no mesmo mês do ano passado

Record News| 23/03/2024 - 09h48 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share