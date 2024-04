Cabo Verde anuncia que os migrantes naufragados já foram repatriados As 15 pessoas estavam tentando realizar uma entrada ilegal na Europa

Cabo Verde anunciou que os migrantes resgatados no começo do mês de março, após terem a embarcação naufragada, já foram repatriados. No total, sobreviveram 15 pessoas, mas dezenas morreram. Eles estavam em barcos que saíram da Mauritânia, e estavam tentando ir para a Europa, quando os navios ficaram sem combustível.