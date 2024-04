Cadeirante é multado por circular entre os carros em avenida movimentada

Alto contraste

Um cadeirante foi multado por circular em uma avenida movimentada que não tinha calçada, no estado do Texas, nos Estados Unidos, enquanto voltava para casa. Damion Hudlun, 36 anos, nasceu com uma anomalia no sistema nervoso que o impede de andar, além de ter perdido a perna em 2015. Sem calçada disponível, o americano não conseguiu transitar na rua de terra que estava molhada e foi parado por um policial.