Câmera de segurança registra momento em que homem passa a mão em nutricionista no elevador Vítima discutiu com o suspeito após o crime, mas ele rapidamente saiu em direção ao carro e fechou a porta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A câmera de segurança do elevador de um prédio comercial em Fortaleza (CE) registrou o momento em que um homem aperta as nádegas de uma nutricionista. O caso, registrado no boletim de ocorrência como importunação sexual, aconteceu no dia 15 de fevereiro. O suspeito, Israel Leal Bandeira Neto, é professor e assessor de investimentos.