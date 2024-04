Candidato que se beneficiar de fake news espalhadas por apoiadores poderá ser punido Especialista afirma que, em último caso, o mandato do político deve até ser cassado

Alberto Rollo, advogado e mestre em direito eleitoral, afirmou, em entrevista à Record News, que, se um candidato for beneficiado pela divulgação de uma notícia falsa, ele poderá ser punido — inclusive com a perda do mandato. Rollo diz ainda que quem está concorrendo às eleições deve orientar seus apoiadores a não compartilhar informações sem comprovação.