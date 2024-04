Cão de raça nobre foge de pet shop e buscas mobilizam a vizinhança, em São Paulo

Alto contraste

Bjorn é um cão da raça bernesi, de dez meses, que está sendo procurado em Arujá (SP)desde que fugiu de um pet shop, no último dia 26. A dona do estabelecimento e a tutora do cachorro mobilizaram os bombeiros e os vizinhos, que se voluntariaram nas buscas. O animal pode ter conseguido escapar após bater na trinca da gaiola em que estava trancado. Se tiver informações que possam ajudar, clique aqui.