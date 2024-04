Capital do Haiti volta a sofrer com onda de violência após renúncia de primeiro-ministro Tiros puderam ser ouvidos em diversos bairros da cidade de Porto Príncipe

A capital do Haiti, Porto Príncipe, voltou a sofrer com violência nesta quinta-feira (14). Alguns tiros foram ouvidos pelos bairros da cidade e uma academia de polícia foi alvo de ataque. O país está tentando formar um conselho de transição de governo após a renúncia do primeiro-ministro, Ariel Henry.