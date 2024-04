Carona arriscada: cadeirante é flagrado ‘pegando rabeira’ na traseira de ônibus

Alto contraste

Quatro adolescentes, incluindo um cadeirante, foram flagrados “pegando rabeira”, ou carona, em ônibus no bairro Jardim Campo Alto, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, na última quinta-feira (14). Segundo moradores da região, a ação do grupo é corriqueira. Os jovens aguardam a chegada do veículo para que possam subir a rua sem muito esforço, e ao chegarem no topo, descem a ladeira em alta velocidade.