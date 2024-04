Cerol causa 500 acidentes por ano no Brasil Projeto de lei que criminaliza o uso do produto em linhas de pipa tem pena de até três anos, além de multa

Após a morte da técnica de enfermagem Thais Nunes, na última terça-feira (12), por um corte no pescoço causado por um fio com cerol, um projeto de lei que defende a criminalização do uso do produto em linhas de pipa foi criado pela Câmara dos Deputados.De acordo com a Campanha Nacional Cerol Não, o produto causa 500 acidentes por ano— entre eles, metade termina com ferimentos graves e 25% em morte.