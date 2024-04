Cinema energizado por bicicleta atrai público para o Vale do Anhangabaú

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova alternativa de ver um filme chegou ao Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, nesta quinta-feira (21). O BikeCine junta ciclistas e entusiastas do cinema para ver um filme ao ar livre enquanto se exercitam. A projeção, assim como a caixa de som, são movidas inteiramente pela energia gerada por 16 bicicletas, sem precisar de qualquer outra fonte elétrica. O projeto passeia por São Paulo ao longo dos meses, com edições na capital e no interior do estado.