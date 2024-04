'Com as mudanças climáticas, os desastres serão cada vez mais intensos', afirma especialista Tiago Schnorr diz que é importante que os cidadãos conheçam os locais onde moram e quais são as áreas de risco

Em entrevista a Record News, nesta sexta-feira (22), Tiago Schnorr, coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil, afirmou que cientistas e autoridades chegaram a um consenso sobre a relação entre as mudanças climáticas e os desastres naturais, que ficarão cada vez mais intensos e recorrentes. Ele cita, como exemplo, as chuvas que destruíram São Sebastião, no litoral paulista, Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio. O especialista ainda destacou a importância da população conhecer as áreas de risco de sua região.