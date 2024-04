Coreia do Norte dispara mísseis balísticos no mar do Japão Lançamentos coincidem com a visita do secretário de estado americano, Antony Blinken, a Seul, na Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou, nesta segunda-feira (18), vários mísseis balísticos de curto alcance no mar do Japão. Segundo as forças armadas da Coreia do Sul, foram detectados múltiplos lançamentos de mísseis que voaram quase 300 km antes de cair no oceano. Em visita a Seul, na Coreia do Sul, o secretário de estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos condenam o disparo de mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte e reafirma o forte compromisso norte-americano com a segurança da Coreia do Sul.