Criminoso é flagrado tentando levar carro e leva mata-leão de lutador de MMA; veja vídeo

Uma aluna de jiu-jítsu só não teve seu carro levado por um criminoso em Serra, no Espírito Santo, porque seu professor, que é lutador de MMA (artes marciais mistas), conseguiu imobilizá-lo com um mata-leão. O bandido havia aproveitado que a aluna derrubara as chaves na calçada. Ele foi retirado do veículo e imobilizado até a chegada da polícia.