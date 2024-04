Criminosos roubam corrente do pescoço de mulher no RJ; assista Polícia Militar informou que não foi acionada nesta ocorrência

Uma mulher foi vítima de furto no Rio de Janeiro. Os dois assaltantes, que estavam em uma bicicleta, arrancaram a corrente do pescoço da moça. Após o roubo, a vítima caiu de joelhos no chão. Embora a câmera de monitoramento tenha registrado a ação dos criminosos, a Polícia Militar informou que não foi acionada nesta ocorrência.