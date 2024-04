Crise do cacau na África pode abrir mercado para produtores brasileiros Escassez do fruto já impactou a produção no mundo todo

Devido ao mau tempo e às doenças que invadiram as plantações de cacau na África Ocidental, responsável pela maior parte do cultivo do mundo, o preço do fruto passou dos US$ 9.000 por tonelada. Segundo a economista Carla Beni, a escassez do produto vai impactar as produções de 2024, mas não é responsável pelo valor dos ovos de Páscoa, que já haviam sido fabricados. Ela também explica que a crise na África pode dar chance a novos produtores no Brasil, interessados em abastecer o mercado interno.