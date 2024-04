Defesa de Daniel Alves falha ao solicitar empréstimo em banco espanhol para pagar fiança

Alto contraste

Com suas contas bloqueadas na Espanha e também no Brasil, por causa de uma ação judicial movida pela ex-mulher, Daniel Alves não conseguiu levantar o valor da fiança, estipulado em 1 milhão de euros, para permanecer em liberdade até que os seus recursos sejam julgados. Ele foi condenado a cumprir quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em 2022. O prazo para o pagamento havia sido estendido até as 11h (horário de Brasília) desta sexta-feira (22). Mas defesa do atleta não conseguiu obter um empréstimo em bancos espanhóise elepassará ao menos o final de semana na prisão.