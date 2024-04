Robinho está isolado em cela de oito metros quadrados em penitenciária em SP A defesa do ex-jogador, condenado pelo crime de estupro coletivo, entrou com um novo pedido de habeas corpus no STF

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Robinho ficará isolado dos outros presos em uma cela de oito metros quadrados, na Penitenciária 2, de Tremembé, no interior de São Paulo, para onde foi levado nesta quinta-feira (21), após ser detido em Santos, no litoral paulista. Ele foi condenado pelo crime de estupro coletivo, mas a equipe de defesa entrou com um novo pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). A corte especial decidiu que ele deverá cumprir uma pena de 9 anos a partir da condenação da justiça italiana.