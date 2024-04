Dia Mundial do Rim: assim como Faustão, saiba quem tem prioridade na fila para transplante

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta quinta-feira (14) é comemorado o Dia Mundial do Rim. Rene dos Santos Neto, médico nefrologista da Fundação Pró-Renal, explicou quem têm prioridade na fila de transplante do órgão. São pacientes com comorbidades, como doenças cardíacas, doenças empáticas, pessoas que estão realizando a hemodiálise, pacientes que já foram transplantados — como o apresentador Fausto Silva, que no ano passado realizou o transplante do coração e no final do mês de fevereiro precisou de um transplante de rim.