'É um novo capítulo', afirma especialista sobre o uso de IA na guerra da Rússia x Ucrânia Foram divulgados vídeos da utilização de tecnologias mais avançadas no conflito entre as nações

Um registro de flagrantes de ataques na guerra com a Rússia, na madrugada desta sexta-feira (5), mostrou que drones ucranianos atingiram uma ponte da fronteira que liga os dois países, deixando algumas construções danificadas, mas não houve registro de feridos. Em contrapartida, os bombardeios das tecnologias da Rússia deixaram pelo menos seis pessoas mortas. Este confronto mostrou um aumento de uso armamentista de drones.

"Assim, como nós observamos, o desenvolvimento das tecnologias nucleares que causaram ainda também uma grande devastação, em particular na Hiroshima e Nagasaki, no Japão, agora observamos um novo capítulo com os drones e com a inteligência artificial", afirma Kleber Galerani, pesquisador em relações internacionais na Universidade Federal Rio Grande do Sul.