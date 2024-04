'É preciso ter eleições honestas e concorrência': como a comunidade internacional vê a Venezuela Corina Yoris não conseguiu se registrar para concorrer no pleito que acontecerá em 28 de julho

Após a opositora Corina Yoris não conseguir se registrar para concorrer nas eleições venezuelanas, que ocorrem em 28 de julho deste ano, o professor de relações internacionais Vladimir Feijó alertou para a pressão internacional frente ao regime de Nicolás Maduro: “É preciso ter eleições limpas, honestas e com capacidade de concorrência”. Segundo ele, há um ciclo de autocratas no poder ao redor do mundo, a exemplo de Vladimir Putin, na Rússia.