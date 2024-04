Entenda o motivo da Justiça negar prisão de condutor que colidiu e matou motorista de aplicativo Imagens de câmeras revelam que o rapaz estava acima da velocidade permitida; ele nega ter fugido do local do acidente

Após prestar depoimento por mais de quatro horas, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia Porsche em alta velocidade, que colidiu e matou um motorista de aplicativo em uma das principais avenidas da zona leste de São Paulo, teve seu pedido de prisão temporária negado pela Justiça nesta segunda-feira (1). Segundo Carlos Ribeiro Wehrs, professor de direito na FGV-RIO, isso ocorreu porque não foi feito flagrante — já que Fernando fugiu do local —, e reforçou que “as hipóteses de prisão temporária são limitadas, devendo ocorrer somente em casos imprescindíveis para as investigações”. O especialista ainda indicou que a condução de veículo embriagado e fuga do local de acidente são fatores que agravam a pena final.