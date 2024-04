Equipe da Polícia Militar do Rio de Janeiro é atacada com granada Agentes tinham sido acionados para verificar a presença de criminosos armados em uma comunidade

A equipe do 18º BPM da Polícia Militar, do Rio de Janeiro, foi atacada com uma granada na última terça-feira (12). Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a presença de criminosos armados na Comunidade dos Teixeiras, na Taquara.

No local, os policiais foram alvejados a tiros pelos bandidos, que também lançaram um artefato explosivo de origem desconhecida. Não houve feridos, e os criminosos conseguiram fugir.