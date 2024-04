Conheça as expectativas do mercado imobiliário até o final do ano Especialista cita a queda da Selic como responsável por uma taxa de juros mais acessível

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Especialista em mercado imobiliário, Caio Maroni falou à Record News sobre as expectativas para o ano de 2024. Segundo ele, os juros devem continuar caindo. "A queda da Selic impacta diretamente as taxas do mercado habitacional, o que facilita a compra de imóveis", diz. Maroni destaca que o crédito fica mais acessível também para as construtoras.