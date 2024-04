Estado Islâmico assume autoria do ataque a uma casa de shows na Rússia

Alto contraste

Por meio de seu canal de transmissão no Telegram, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado terrorista realizado nesta sexta-feira (22), em uma casa de shows localizada em Krasnogorsk, cidade vizinha de Moscou. Homens da organização terrorista invadiram o local camuflados, com explosivos e armas, abrindo fogo contra as pessoas que aguardavam o início de um show de rock. Devido às explosões, um incêndio tomou conta do espaço, prejudicando a estrutura e gerando risco de desabamento do telhado. Segundo a agência de notícias Associated Press, este é o pior ataque na história do país desde o Massacre de Beslan, em 2004, quando 344 pessoas (incluindo 186 crianças) morreram em ação das Forças Armadas contra militantes separatistas que faziam reféns no prédio.