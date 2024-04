Estados Unidos pode aplicar sanções mais severas caso eleições venezuelanas não sejam transparentes

Alto contraste

As últimas ações do governo de Nicolás Maduro, como a anexação de um estado em Essequibo, nesta quinta-feira (21), e a falta de transparência nas corridas presidenciais, geraram preocupação internacional quanto a situação na Venezuela. Segundo o professor do instituto de relações internacionais da UnB (Universidade de Brasília), Roberto Goulart Menezes, aponta que Maduro está indo contra o acordo de Barbados feito entre Venezuela, Brasil e Estados Unidos, em 2023. O pacto reduziu as sanções internacionais ao prometer eleições transparentes com participação da oposição. Para Menezes, caso as eleições continuem neste rumo, os Estados Unidos podem voltar a realizar sanções mais fortes e rígidas.