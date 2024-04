Alerta fitness! Estudo norte-americano revela se há limites para o consumo de ovos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Instituto Duke de Pesquisa Clínica, localizado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, divulgou recentemente um estudo feito com cerca de 140 pacientes com doenças cardiovasculares, acerca do consumo de ovos fortificados. Este alimento contém quantidade menor de gordura saturada e sofre adição de vitaminas como D e B2, iodo e minerais. Após meses de exame e estudos, foi revelado que o consumo de 12 ovos fortificados por semana não interfere e nem causa efeitos adversos em comparação com aqueles pacientes que não ingeriram o produto. O estudo ainda revelou que o problema está inserido naquilo que acompanha os ovos nas refeições, como bacon, presunto e outros alimentos processados.