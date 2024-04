Falta de alimento para animais faz preço do leite ficar mais caro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O preço do leite está mais alto devido à baixa quantidade de produto disponível. No agregado do ano o aumento do valor já está em 4%, segundo a pesquisa de cesta básica do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A explicação, segundo especialistas, é a falta de alimento para animais. A tendência é que este aumento continue até o inverno, quando termina o período de entressafra, após isso devem primeiro estabilizar e depois abaixar.