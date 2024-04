Fortes chuvas no Uruguai deixam quase 5.000 pessoas deslocadas e 43 mil sem energia Fornecimento de água potável foi suspenso e 29 acessos às estradas foram bloqueadas, após inundações e rajadas de vento

Mais de 4.700 pessoas estão sem casa no Uruguai, após as fortes chuvas que atingiram o país nesta última semana. Destas, 995 foram levadas para centros de acolhimento, segundo o Sistema Nacional de Emergências. O restante se abrigou na casa de familiares e conhecidos. Os serviços de fornecimento de água potável foram suspensos. Entre as áreas mais impactadas, estão os departamentos da Flórida e San José, onde foram emitidos alertas vermelhos para eventos climáticos.