Fortes tempestades que atingiram a região Sul vão chegar ao Sudeste? Meteorologista explica

Naiana Araújo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, explicou que a frente fria e as fortes tempestades que atingiram o Sul devem chegar aos estados do Sudeste do país. A combinação do clima abafado com a alta umidade do ar favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas. "A previsão é bastante preocupante e indica volumes significativos de chuva, principalmente no litoral norte de São Paulo", explica a especialista. O instituto emitiu alerta para tempestades e chuvas intensas previstas para esta quinta-feira (21).