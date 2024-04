Gato quase cai da janela após tela de proteção rasgar; veja vídeo Tutora precisou reforçar a segurança de casa e agora não deixa mais os pets brincarem no lugar

Uma moradora de São Paulo levou um susto, na última sexta-feira (29), após a tela de proteção rasgar e o seu gato quase cair da janela do apartamento. Ela estava gravando o pet, quando precisou segurá-lo rapidamente. A situação serviu de alerta para a mulher, que reforçou as janelas da casa e não deixa mais os animais brincarem no local.