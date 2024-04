Grupo de voluntários ajuda deficientes a escalar montanhas na Bulgária Desafio, que é realizado pela primeira vez no inverno, ficou ainda mais especial com a presença da neve

Um grupo de 50 voluntários tem ajudado pessoas com dificuldade de movimentação a subir o monte Rila, na Bulgária. É a segunda vez que o projeto é realizado, mas é a primeira tentativa do grupo durante o inverno. De acordo com os aventureiros, o desafio ficou ainda mais especial com a presença da neve.