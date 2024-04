Guerra no Congo: milhares de civis fogem para fronteira com a Ruada, após avanço dos rebeldes Autoridades congolesas e especialistas das Nações Unidas acusam país vizinho de apoiar violência

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um novo avanço dos rebeldes do grupo M23 contra a cidade de Sake, no Congo, fez com que milhares de pessoas fugissem para Goma — cidade vizinha próxima à fronteira com Ruanda —, com medo de um possível cerco. Representantes da Organização das Nações Unidas acusam Ruanda de financiar os rebeldes.