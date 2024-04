Japão registra terremoto um dia depois de fortes tremores em Taiwan

Alto contraste

A cidade de Fukushima, no Japão, registrou um terremoto de 6 graus de magnitude na escala Richter, nesta quinta-feira (4). O tremor aconteceu apenas um dia depois do que assolou o Taiwan, que teve magnitude de 7,4. Segundo as autoridades, não houve vítimas nem danos materiais. Os dois países estão localizados no chamado cinturão de fogo, uma junção de placas tectônicas que costuma sofrer terremotos e erupções vulcânicas.