Segundo o Sinduscon (Sindicato da Construção Civil), o interesse pelo trabalho de pedreiro tem diminuído com o passar dos anos. Os dados mostram que entre 2016 e 2023, a média de idade envelheceu em todos os segmentos do setor. Algumas das reclamações são as condições de trabalho e os baixos salários.